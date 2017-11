Niegan a Cabeza de Vaca expediente de Eugenio Hdz

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, intentó tener acceso al juicio de amparo que promovió el ex mandatario estatal Eugenio Hernández Flores, contra su traslado a un penal federal.

A través del Consejero Jurídico de la Secretaría de Gobierno estatal, Abelardo Perales Meléndez, el mandatario intentó que su administración sea considerada como tercero interesado en el juicio que promovió Hernández Flores ante el Juez Decimoprimero de Distrito en Tamaulipas.

En el juicio, el ex gobernador consiguió que le concedieran la suspensión contra la orden de traslado a un penal federal pero el gobierno de García Cabeza de Vaca no logró que le permitieran tener acceso al expediente.

Eugenio Hernández está sujeto a proceso desde el pasado 12 de octubre por peculado y lavado de dinero, según las imputaciones formuladas por la fiscalía estatal.

También está sujeto a proceso de extradición a Estados Unidos donde una Corte de Corpus Christi, Texas, lo requiere por asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

Anuncios