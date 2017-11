Capturan por narcotráfico a pilotos mexicanos en Venezuela

El gobierno de Venezuela capturó a tres pilotos mexicanos en el centro—occidental estado de Cojedes por presuntos cargos de narcotráfico y halló una avioneta de matrícula de Estados Unidos que estaba oculta en unos matorrales para ser utilizada en actividades de contrabando de drogas, confirmaron hoy fuentes oficiales venezolanas.

El ministro venezolano de Interior y Justicia, mayor general Néstor Reverol, dio conocer algunos detalles de la captura de los tres mexicanos y del hallazgo de la aeronave.

“La aeronave utilizada para el narcotráfico, se encontraba escondida entre unos matorrales en una pista no autorizada” y “estaba siendo abastecida de combustible para dirigirse a otra pista no autorizada en frontera con Colombia”, aseguró el ex director de la Oficina Nacional Antidrogas.

“Allí recibiría una cantidad no determinada de drogas”, reveló.

“En el procedimiento fueron detenidos tres ciudadanos (pilotos) de nacionalidad mexicana, están siendo sometidos a interrogatorios”, relató, aunque sin aportar las identidades ni precisar sobre el cártel mexicano al que pertenecen.