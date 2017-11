Sin suficientes pruebas; Guillermo Padrés podría quedar libre

Un juez federal concedió un amparo al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, contra el auto de formal prisión que se le dictó por delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos.

El Juez Quinto de Amparo y Juicios Federales del Estado de México consideró que no existen pruebas suficientes para acreditar el delito de lavado de dinero y ordenó al Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales en dicha entidad que deje insubsistente el auto de formal prisión que dictó contra el ex mandatario el pasado 16 de noviembre de 2016 en la causa penal número 25/2016.

En su lugar, el juez deberá dictar otro auto de formal prisión sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de “quien por sí adquiera y deposite dentro del territorio nacional recursos” cuyo origen es ilegal.

En tanto, el juez deberá dejar insubsistente la acusación de la Procuraduría General de la República contra Padrés Elías por delincuencia organizada e indicar que “dada la insuficiencia probatoria, no se encuentran acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada”, señaló el juez de amparo.

La delincuencia organizada es el único delito grave que la PGR pudo fincarle a Padrés Elías para mantenerlo preso en el Reclusorio Oriente hasta en tanto termine su proceso penal.