Tuvo la sesión de cabildo acto de dimes y diretes

Por: Edgar Garay

Otra vez un escándalo en el salón Prof. Pedro Sáenz González de parte del décimo quinto regidor Antonio II Amaro Chacón. En la sesión ordinaria del miércoles tomo la palabra para indicar cierta incongruencia en el primer informe anual de 500 páginas del alcalde Jesús de la Garza que se dio en ese mismo lugar, y un ejemplar tipo revista la cual muestra en su mayoría la imagen del presidente municipal. Esto propuso darlo a conocer al congreso del estado.

Al decir que dicho informe que contiene a detalle el estado que guarda esta administración municipal no se envió ya hasta después de la fecha establecida y que no cuentan los miembros del ayuntamiento, seguidamente el segundo síndico Javier Arreola Martínez le dijo a Amaro Chacón que ayer quedo en distintas plataformas de transparencia tal informe.

Uno de los regidores le menciono también que no generalice porque él ya tiene una copia del informe simplemente iendo a la oficina del secretario del ayuntamiento e invitó a que vaya a pedirla en vez de esperar sentado a que se la den.

A lo que Amaro Chacón respondió que si es así como debe tenerse la información, pidiéndola directamente o la verdad es que hay un incumplimiento por parte de la secretaría de ayuntamiento que se supone es la responsable de difundirlo.

Y para terminar de hacerlo callar, la regidora Elsy Karina Cisneros dijo que sería preferible que las intervenciones que constituyen en su acta deba someterse a votación por que no puede el solo tomar la decisión. Al final votaron en contra la mayoría.

Y Amaro al ser menospreciado varias veces en el cabildo por los síndicos y regidores, se dispuso a hacer una denuncia directa al congreso del estado por el incumplimiento de la divulgación detallada del primer informe anual, además de considerar ilegal que su propuesta se haya ido a votación.