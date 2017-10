EU inicia proceso de extradición de Eugenio Hernández

Agencias

Ciudad de Mëxico.- El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, informó que las autoridades de Estados Unidos iniciaron el proceso para extraditar al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

Las autoridades americanas promueven la extradición de Hernández Flores para abrir un juicio por lavado de dinero, así como una presunta alianza con el crimen organizado.

“A lo que se refiere al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio, estamos recibiendo un proceso de extradición de las autoridades americanas a efecto de que se pueda llevar su proceso y estamos en colaboración con las autoridades de Tamaulipas”, dijo Elías Beltrán.

En entrevista para Milenio Televisión, Elías Beltrán precisó que el ex mandatario tamaulipeco no enfrenta ninguna orden de aprehensión por delitos federales, y señaló que su arresto fue realizado de forma particular por el Gobierno de Tamaulipas.

En 2015, un juez federal de Estados Unidos giró una orden de aprehensión contra Hernández Flores por los delitos de lavado de dinero y transferencias financieras de manera ilegal, siendo desde ese momento, considera como prófugo de la justicia de Estados Unidos.

