Luis Fonsi, Daddy Yankee y ‘Despacito’ nominados en los American Music Awards

A casi un año de su lanzamiento, “Despacito” continúa acumulando nominaciones y reconocimientos, y es que en esta ocasión el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee queda incluido en la lista de los American Music Awards 2017. Les compartimos la lista completa de los nominados a los American Music Awards del 2017:

ARTISTA DEL AÑO

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

ARTISTA REVELACIÓN DEL AÑO

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

COLABORACIÓN DEL AÑO

The Chainsmokers feat. Halsey, “Closer”

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito”

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One”

Maroon 5 feat. Kendrick Lamar, “Don’t Wanna Know”

The Weeknd feat. Daft Punk, “Starboy”

TOUR DEL AÑO

Garth Brooks

Coldplay

U2

VIDEO DEL AÑO

Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Despacito”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Ed Sheeran, “Shape of You”

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – POP/ROCK

Drake

Bruno Mars

Ed Sheeran

ARTISTA FEMENINO FAVORITO – POP/ROCK

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna

DÚO O GRUPO FAVORITO – POP/ROCK

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

ÁLBUM FAVORITO – POP/ROCK

Drake, More Life

Bruno Mars, 24K Magic

The Weeknd, Starboy

CANCIÓN FAVORITA – POP/ROCK

The Chainsmokers feat. Halsey, “Closer”

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito”

Ed Sheeran, “Shape of You”

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – COUNTRY

Sam Hunt

Thomas Rhett

Keith Urban

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – COUNTRY

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood

DÚO O GRUPO FAVORITO – COUNTRY

Florida Georgia Line

Little Big Town

Old Dominion

DISCO FAVORITO – COUNTRY

Jason Aldean, They Don’t Know

Chris Stapleton, From a Room:, Vol. 1

Keith Urban, Ripcord

CANCIÓN FAVORITA – COUNTRY

Sam Hunt, “Body Like a Back Road”

Jon Pardi, “Dirt on My Boots”

Keith Urban, “Blue Ain’t Your Color”

ARTISTA FAVORITO – RAP/HIP-HOP

Drake

Kendrick Lamar

Migos

ÁLBUM FAVORITO – RAP/HIP-HOP

Drake, More Life

Kendrick Lamar, Damn.

Migos, Culture

CANCIÓN FAVORITA – RAP/HIP-HOP

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One”

Kendrick Lamar, “Humble.”

Rae Sremmurd feat. Gucci Mane, “Black Beatles”

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – SOUL/R&B

Childish Gambino

Bruno Mars

The Weeknd

ARTISTA FEMENINO FAVORITO – SOUL/R&B

Beyoncé

Kehlani

Rihanna

ÁLBUM FAVORITO – SOUL/R&B

Childish Gambino, Awaken My Love!

Bruno Mars, 24K Magic

The Weeknd, Starboy

CANCIÓN FAVORITA – SOUL/R&B

Khalid, “Location”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

The Weeknd, “Starboy”

ARTISTA FAVORITO – ROCK ALTERNATIVO

Imagine Dragons

Linkin Park

Twenty One Pilots

ARTISTA FAVORITO – ADULTO CONTEMPORÁNEO

Bruno Mars

Shawn Mendes

Ed Sheeran

ARTISTA FAVORITO – LATINO

Luis Fonsi

Daddy Yankee

Shakira

ARTISTA FAVORITO – INSPIRACIÓN CONTEMPORÁNEA

Lauren Daigle

MercyMe

Chris Tomlin

ARTISTA FAVORITA – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers

Calvin Harris

DJ Snake

TOP SOUNDTRACK

Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana

Trolls