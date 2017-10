O.J. Simpson en libertad después de 9 años en prisión

El ex astro del futbol americano, O.J. Simpson, quedó en libertad la noche de este domingo, luego de pasar nueve años en prisión por el delito de robo a mano armada años atrás en una tienda en Las Vegas, Nevada.

Simpson fue liberado a las 12:08 a.m. (0808 GMT) del Centro Correccional Lovelock en el norte de Nevada, informó a The Associated Press la portavoz de prisiones estatales, Brooke Keast.

La portavoz aseguró que desconocía a dónde se había dirigido Simpson tras su liberación, y añadió que una persona no identificada se llevó al preso liberado en un automóvil.