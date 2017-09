Dejan fuera de la jugada a alcalde bailarín de Río Bravo

Redacción/Expresión

H. Matamoros, Tam.- Molesto por que no fue invitado al evento celebrado en la ciudad donde fue elegido alcalde, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, acompañado de su cuerpo edilicio, fue a hacer ruido a la brigada de asistencia social convocada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En el evento, el mandatario estatal dejó muy claro que sus compromisos iban a ser cumplidos, pero que no toleraría simulaciones, mentiras o engaños, indirecta dirigida para el que se moría por estar sentado en primera fila:

“Lo dije en mi toma de protesta, que iba y voy a apoyar a todos los alcaldes comprometidos con su gente, indistintamente de colores (…) lo único que no es negociable por parte de mi gobierno es que los alcaldes sigan con simulaciones en el tema de seguridad pública”, dijo.

A pesar de no mencionar nombres, los presentes entendieron perfectamente que dichas palabras iban para quien ocupa la presidencia en Río Bravo, y al que recientemente fuera salpicado por investigaciones federales en las que su nombre salió a relucir.

En dichas investigaciones, expuestas a nivel nacional por la presentadora de un noticiero nocturno, salió a relucir la poca eficacia de Guajardo Anzaldúa para combatir la delincuencia en su municipio, pues en el año que lleva al frente de su cargo, grupos delincuenciales han operado justo frente al edificio del palacio municipal de Río Bravo.

Molesto por no recibir su invitación, Guajardo Anzaldúa subió un video que una de sus asistentes grabó y lo publicó en su cuenta de Facebook, asegurando que les habían negado el acceso al evento donde estaban presentes todas las dependencias, excepto las locales.

“Queremos trabajar como lo ha dicho el gobernador en muchos discursos, sin distingo de colores, lo único que queremos es ofrecerles resultados a los ciudadanos, porque para eso fuimos elegidos, por eso decidimos hacer presencia en el evento que se llevó a cabo en la colonia Integración Familiar, sin embargo, elementos de la Policía Estatal, nos impidieron el paso argumentando que tenían instrucciones de no dejarnos pasar, yo como ciudadano y aun más, como primera autoridad en este municipio, poder que me otorgaron la mayoría de los ciudadanos a través de las urnas; tengo derecho a asistir a cualquier lugar público, pero en esta ocasión se me interrumpió ese derecho”

“También quiero hacer de su conocimiento que antes de partir del evento, el vehículo en el que yo viajaba fue rodeado por patrullas de policías estatales y camiones particulares, por lo que temí por mi integridad física y la de mis acompañantes”, escribió Guajardo Anzaldúa.