Mujer desfigura con ácido el rostro a 4 turistas estadounidenses

Agencias

Francia amaneció conmocionada la mañana de este domingo luego de un terrible ataque en la ciudad de Marsella que podría ser considerado como unatentado terrorista como el que tuvo lugar hace unos días en Londres. Al momento, una persona ha sido detenida por la policía y cuatro víctimas trasladadas a hospital.

Todo empezó cuando un grupo de cuatro jóvenes turistas procedentes de Estados Unidos estaban paseando por las calles de la turística Marsella. En un momento inesperado, todas fueran atacadas por una mujer que les arrojó ácido clorídrico a la cara y el cuerpo, según informó el medio local Provence.

El incidente tuvo lugar a las 11:00 am hora local en la estación de Saint-Charles, donde las cuatro esperaban para tomar un tren con destino a París. Dos de ellas, de 21 y 22 años de edad, sufrieron heridas de gravedad ya que el químico les cayó en la cara.

La presunta agresora, una mujer de 41 años, fue detenida inmediatamente por la policía aunque al momento no se ha revelado ni su identidad ni la de sus víctimas. Según la vocera de la policía, la sospechosa no realizó ninguna consigna terrorista al momento del ataque, aunque no descartan ninguna teoría.