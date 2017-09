Sobre Norcorea es sabio que México no intervenga: AMLO

Por: Agencias

La renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá “no está en la agenda principal” de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezado por el presidente Donald Trump.

En ese lugar se ubica “la intensión bélica y el engrosar el presupuesto de guerra del vecino del norte”, aseguró Andrés Manuel López Obrador al criticar la decisión del gobierno mexicano de expulsar la semana pasada al embajador de Corea del Norte en nuestro país, Kim Hyong Gil por los ejercicios nucleares desplegados recientemente por la nación asiática.

Para el dirigente de Morena, la medida de la cancillería mexicana sólo busca “congraciarse” con la administración Trump, pero deja de lado lo delicado de la situación internacional que podría tener consecuencias para nuestro país y que mantiene “muy entretenido a Trump y a sus legisladores”, sostuvo López Obrador.

“Es parte de lo mismo, los políticos mexicanos, diplomáticos ¿quién sabe?, tratan de ser afines con el gobierno estadunidense, entonces toman esas medidas para agradar al gobierno estadunidense; yo no estoy de acuerdo en eso, México debe mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento, no meternos en lo que no debemos, hay esta confrontación y es muy delicada la situación internacional” detalló previo a su regreso a la Ciudad de México.

Al insistir en que México debe mantener su política “sabia” de la no intervención, López Obrador hizo notar el contexto en el que se desarrollan las mesas para renegociar el acuerdo comercial, las cuales – dijo- vendría mejor establecer el año entrante, cuando se sepa quién será el futuro presidente o presidenta de México.

En ese sentido, subrayó que el rubro de guerra es el único que ha crecido un 15 por ciento en el presupuesto de los Estados Unidos.

“Se están escuchando los tambores, hay una actitud probélica y nosotros no debemos meternos en eso, nuestra política exterior ha sido sabía en cuanto a la aplicación del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, en ese marco es que se está también renegociando lo del tratado, por eso las instituciones del gobierno estadounidense no le están dando la atención que podría pensarse en México o en otras partes”, sostuvo.

Al revelarse así los intereses del gobierno norteamericano, el aspirante presidencial consideró que “no hay mal que por bien no venga”, ya que si se demora más la negociación con los Estados Unidos en materia comercial, se va a lograr un mejor acuerdo después de las elecciones del 18 de junio porque ahora “no hay una correlación de fuerzas favorable a México, dado que Trump está muy alzado, con todo respeto y la representación mexicana es opaca y no es fuerte”.